À l’occasion du 50e anniversaire de l’implantation de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) en Tunisie, une brochure commémorative vient d’être publiée. Elle retrace un demi-siècle de collaboration fructueuse, marquée par de nombreuses réalisations dans des secteurs économiques prioritaires, tels que l’eau, le développement rural, l’énergie et l’industrie. (Ph. Le Pont de Rades, symbole de la coopération tuniso-japonaise).

Cette publication met en lumière les chiffres clés de cette coopération durant les 50 dernières années. Ainsi, le montant global des prêts en yen a atteint les 353,177 milliards de yen, soit 7,318 milliards de dinars et le montant des dons et coopération technique les 38,43 milliards de yen, soit 796 millions de dinars.

En outre, cette coopération s’est également appuyée sur les échanges professionnels et humains. 532 volontaires japonais sont venus en Tunisie, 759 experts ont été mobilisés et 1 824 cadres et étudiants tunisiens ont été formés au japon.

En termes d’impact sur le terrain, la Jica a contribué à la construction de 134 kilomètres d’autoroutes, 790 MW de puissance électrique, représentant plus de 10% de l’électricité produite en Tunisie.

Dans le secteur agricole les projets réalisés ont permis à plus de 10 millions de personnes d’accéder à l’eau potable. En outre, 42 000 exploitations agricoles ont pu avoir accès à l’eau d’irrigation, totalisant plus de 68 500 hectares de zones irriguées.

Le Pont de Rades, symbole phare de la coopération tuniso-japonaise, a contribué à fluidifier le trafic entre la banlieue nord et la banlieue sud de la Capitale, enregistrant environ 30 000 passages par jour.

Derrière chaque chiffre, se cache aussi une histoire humaine. Depuis le début de son engagement, la Jica a toujours accordé une importance particulière non seulement au transfert des technologies, mais aussi à l’établissement de relations de confiance et à l’apprentissage mutuel entre les peuples tunisiens et japonais. La brochure présente les témoignages des volontaires de la Jica ainsi que leurs homologues tunisiens, les chefs de projet et d’autres parties prenantes. Elle donne un aperçu des efforts impressionnants déployés et des échanges très fructueux entre les volontaires japonais et les partenaires tunisiens au cours des 50 dernières années.

Consulter la version numérique de la brochure sur ce lien.