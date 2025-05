Adieu au Dr. Nabih Thabet | Une pluie d’hommages salue la mémoire d’un homme dévoué

La Tunisie est en deuil suite à la disparition du Dr. Nabih Thabet, député à l’Assemblée des représentants du peuple et président de la commission de la santé.

La nouvelle de son décès, survenu ce vendredi 9 mai 2025 après plusieurs jours d’hospitalisation, a provoqué une vive émotion et plusieurs parties notamment l’Assemblée, le ministère de la santé, des personnalités, des médecins et des activistes de la société civile ont rendu hommage au Dr Nabih Thabet, ancien directeur régional de la santé de Tozeur et médecin humble, aussi humain que dévoué..

Ceux qui l’ont connu et côtoyé ont exprimé leur profonde tristesse face à cette perte, reconnaissant en lui l’homme altruiste, le médecin et le député humble, toujours à l’écoute et prêt à aider les autres et qui a marqué les esprits par son engagement sur le terrain et sa proximité avec les populations.

« C’était un homme aimant, respectable et respecté de tous…. Un médecin intègre et passionné », lit-on dans certains témoignages qui rendent hommages au Dr. Thabet, qui a collaboré avec plusieurs services comme un homme de conviction, un médecin dévoué et d’un citoyen engagé.

Y. N.