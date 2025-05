Tunisie | Arrêt définitif de l’application BOLT

Radiée le 24 mars dernier du registre des entreprises en Tunisie, l’application Bolt a finalement été définitivement suspendue ce vendredi 9 mai 2025.

Visée par une enquête, Bolt avait été fermée et ses comptes bancaires saisis mais l’application avait continué de fonctionner, au bonheur de chauffeurs de taxi et de certains clients qui poursuivaient son utilisation malgré son interdiction.

Ce vendredi, l’application a été arrêté, affichant le message : « Bolt n’est pas encore disponible ici ». C’est ce que rapporte un site de la place.

Rappelons que l’entreprise de transport et de services est accusée de « fraude fiscale et de blanchiment d’argent », accusations qu’elle a contestées les qualifiant d’« infondées » et avait alors annoncé son intention de contester ces décisions par les voies juridiques appropriées.

Y. N.