La peine de Chafik Jarraya ramenée à 4 ans après un cumul de 101 ans de prison

L’homme d’affaires Chafik Jarraya a bénéficié d’une réduction de peine drastique, passant d’un cumul impressionnant de 101 ans à seulement quatre ans.

L’annonce a été faite ce vendredi 9 mai 2025 par son avocat, Faycel Jadlaoui, via une publication sur sa page Facebook dans laquelle, il s’est par ailleurs adressé aux critiques de son client suite à cette décision inattendue.

Arrêté le 23 mai 2017, Chafik Jarraya avait été accusé de complot contre l’État, haute trahison et intelligence avec une armée étrangère dans une affaire visant également les hauts cadres sécuritaires Imed Achour et Saber Laajili. Ils obtiendront ensuite un non-lieu dans cette affaire, mais l’homme d’affaires restera lui en prison pour d’autres affaires de corruption et de falsifications de contrats de vente de biens confisqués.

Le cumul de ces peines avait atteint le chiffre astronomique de 101 ans de prison dans une vingtaine d’affaires distinctes, avant la réduction annoncée, ce vendredi 9 mai.

Y. N.