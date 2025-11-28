Les JCC rendent hommage au cinéaste malien Souleymane Cissé

Considéré comme l’un des pères du cinéma africain, le cinéaste malien Souleymane Cissé (1940-2025) est à l’honneur de la 36ᵉ édition des JCC, qui lui rend hommage à travers la projection de trois de ses films emblématiques.

Les JCC prévoient ainsi la projection de Den Muso (1975), Finyè (1982) et Yeelen (1987) ainsi qu’une exposition dédiée à son univers cinématographique.

L’hommage rendu à Cissé est rehaussé par la présence de la réalisatrice Fatou Cissé qui présentera son film « Hommage d’une fille à son père », une œuvre qui retrace l’enfance, la jeunesse et le travail du réalisateur Souleymane Cissé et qui révèle les moments qui ont façonné sa vision cinématographique et son influence sur l’histoire du cinéma africain.

Communiqué