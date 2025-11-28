Genève | Valorisation des produits tunisiens & projets culturels numériques

Le Tunis International Center for Digital Cultural Economy (TICDCE) a participé avec une sélection de projets culturels numériques à la manifestation promotionnelle dédiée à la valorisation des produits et services tunisiens, organisée au siège de l’Organisation Mondiale du Commerce à Genève les 26 et 27 novembre 2025.

Le TICDCE a également été représenté par la startup Inventend Technology, incubée au sein du centre, à travers la présence de M. Mohamed El Beyouli et de Mme Nourhene Jlassi. Ils ont présenté plusieurs projets numériques, ainsi que des expériences immersives avancées permettant d’effectuer des visites virtuelles de sites, monuments et espaces patrimoniaux, culturels et touristiques, en s’appuyant sur les technologies de la réalité mixte (MR) et de la réalité augmentée (AR), enrichies par des solutions innovantes d’intelligence artificielle.

Les visiteurs ont exprimé leur admiration pour les productions et projets présentés par le centre et par les startups qu’il accompagne, mettant en valeur la richesse du patrimoine culturel tunisien.

Parmi les présents figuraient M. Samir Obaid, ministre du Commerce et du Développement des Exportations, ainsi que Mme Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, qui ont eux aussi exprimé leur appréciation pour ces expériences culturelles numériques innovantes.

Communiqué