Affaire Nama Tounes | Les accusés restent en détention

L’examen de l’affaire de l’association Nama Tounes a été reporté par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis

La justice a par ailleurs rejeté les demandes de libération des accusés dans cette affaire, parmi lesquels on compte Abdelkarim Slimane, président de l’association précitée, précise Mosaïque FM, citant une source ce vendredi 28 novembre 2025.

Rappelons que cette affaire est liée à une enquête pour blanchiment d’argent et financements étrangers suspects, dont les montant s’élèvent à plusieurs millions de dinars tunisiens.

Y. N.