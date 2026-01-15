Tunisie | La nouvelle composition du bureau de l’ARP

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a révélé, ce jeudi 15 janvier 2025, la composition de son bureau pour cette nouvelle année.
Les responsabilités au sein du bureau ont été attribuées ce matin, lors de la première réunione, en présence de son président Brahim Bouderbala, comme suit :
- Président : Brahim Bouderbala
- Vice-président : Saoussen Mabrouk
- Vice-président : Anouar Marzouki
- Assesseur du président chargé de la législation : Nabil Hamdi
- Assesseur chargé du suivi de l’exercice de contrôle : Maher Boubaker Hadhri
- Assesseur chargé des relations avec la fonction juridique et les instances constitutionnelles et nationales : Adel Bouselmi
- Assesseur chargé des relations avec le conseil national des régions et des districts : Imed Ouled Jebril
- Assesseur chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de l’émigration : Fakhri Abdelkhalek
- Assesseur chargé des relations avec les citoyens et la société civile : Walid Hajji
- Assesseur chargé de la communication et de l’information : Mokhtar Ifaoui
- Assesseur chargé de la gestion générale : Jalel Khadmi
- Assesseur chargé des grandes réformes : Ahmed Saidani
- Assesseur chargé des affaires des députés : Sonia Ben Mabrouk
