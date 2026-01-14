Maroc vs Nigeria en live streaming : demi-finale historique de la CAN

Ce mercredi 14 janvier à 21 h (heure marocaine) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc reçoit le Nigeria en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dans un duel attendu depuis 22 ans entre deux géants du football africain.

Les Lions de l’Atlas, portés par le spectacle offensif de Brahim Díaz — déjà buteur lors de cinq matchs consécutifs — et le retour influent d’Achraf Hakimi, veulent faire vibrer tout le peuple marocain pour décrocher une place en finale historique à domicile. En face, les Super Eagles du Nigeria, menés par Victor Osimhen et Ademola Lookman, restent l’une des attaques les plus redoutables du tournoi et visent à prolonger leur campagne vers un quatrième titre continental. L’enjeu est immense dans ce Maroc – Nigeria CAN 2025, un match chargé d’ambition, d’émotion et de fierté nationale.

Suivez en direct le match Maroc Nigeria CAN 2025: