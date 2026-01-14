États-unis | Gel des procédures de visas : La Tunisie concernée

Les États-unis ont annoncé, ce mercredi 14 janvier 2026, le gel pour 75 pays de toutes les procédures de visas d’immigrants. La Tunisie est concernée par cette décision.

Ce gel des procédures de visas a été décidé dans le cadre de la lutte contre l’immigration lancée par Donald Trump, sachant que cette mesure ne concerne pas les visas de tourisme ou d’affaires mais elle est destinée aux personnes qui envisagent de résider de manière permanente aux Etats Unis.

« L’administration Trump met fin aux abus du système d’immigration américain par ceux qui cherchent à s’enrichir aux dépens du peuple américain », a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d’État cité par les médias locaux.

