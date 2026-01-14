Tunis | Cinq ans de prison par contumace contre Makhlouf

​Le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire de Seifeddine Makhlouf, ancien député et président de la coalition radicale Al Karama.

Alors que ce dernier est en état de fuite, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé ce mercredi 14 janvier 2025 une condamnation par contumace à son encontre, indique Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier.

Seifeddine Makhlouf a écopé d’une peine de cinq ans de prison ferme, assortie d’une exécution immédiate, et ce, pour atteinte à l’ordre public et à la sûreté de l’Etat.

Y. N.