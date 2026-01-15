Trafic de cocaïne | Sept dealers, dont deux femmes, arrêtés à Gafsa

Une opération menée par la garde nationale de Gafsa a permis l’arrestation de sept individus, dont deux femmes, membres d’un réseau de trafic de cocaïne.

Dans la nuit de mercredi 14 au jeudi 15 janvier 2025, les unités de recherches et d’investigations de la garde nationale de Gafsa ont également pu saisir lors de cette opération, de la cocaïne, différentes sommes d’argent, ainsi qu’une voiture et une moto utilisées pour ce trafic, indique une source dans une déclaration à l’agence Tap.

Le Parquet près le tribunal de première instance de Gafsa a ordonné la mise en détention des 7 suspect, alors qu’un huitième complice a été identifié et fait désormais l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.