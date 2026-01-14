Après 43 jours, Ayachi Hammami suspend sa grève de la faim

L’avocat Ayachi Hammami a annoncé depuis sa cellule, ce mercredi 14 janvier 2026, mettre fin à la grève de la faim qu’il a entamé depuis son arrestation, le 2 décembre 2025.

Dans un communiqué relayé via sa page Facebook, Me Hammami affirme être « convaincu que la grève de la faim a contribué à mettre en lumière l’injustice subie par les prisonniers politiques, à placer leur cause au centre des préoccupations nationales et à renforcer la conviction qu’il est nécessaire de mobiliser toutes les énergies face au pouvoir arbitraire »

Il a par ailleurs exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui lui ont exprimé leur soutien, par des manifestations et/ou des actions, en Tunisie et à l’étranger, a-t-il écrit, en affirmant avoir décidé de répondre positivement aux appels qui lui ont été adressés afin qu’il suspende sa grève de la faim.

Sur un autre plan, Ayachi Hammami a tenu à saluer « l’effort déployé par les familles des détenus politiques, soutenues par des activistes courageux, des comités de soutien et des comités de défense audacieux, effort qui a abouti à l’annonce, ce mercredi matin, de la création de la Coordination nationale pour la libération des détenu(e)s politiques ».

Y. N.