Tunisie | Message de Me Souab depuis la prison de Mornaguia

L’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab a transmis depuis la prison de la Mornaguia un témoignage alertant sur la dégradation de son état de santé et aussi sur sa volonté inébranlable de poursuivre sa lutte pour la justice.

Ahmed Souab affirme que son état de santé psychologique et physique se dégradent de jour en jour, ajoutant qu’il a été transféré jeudi dernier à l’hôpital pour passer un examen médical, et qu’après son retour en prison, il a été victime d’un nouvel épisode d’hémorragie.

« Je ne peux que remercier le personnel médical ainsi que les agents pénitentiaires pour leur réactivité. Mais reste que, les causes de ces hémorragies répétées n’ont pas été identifiées !», a-t-il écrit en affirmant craindre d’aller à l’hôpital à cause de la souffrance liée au transport pour un examen qui dure quelques minutes.

Ahmed Souab a par ailleurs déploré la lenteur de la justice en indiquant accepter le harcèlement politique, mais refuser l’acharnement d’une justice aux ordres, ajoutant au passage qu’il tient le pouvoir politique pour responsable de tout mal qui pourrait lui arriver.

L’avocat a aussi exprimé sa gratitude à tous ceux qui l’ont soutenu et aux organisateurs et participants de la marche du 10 janvier : « Je vous adresse mes remerciements et ma gratitude pour le succès de la manifestation. Ce que vous avez fait est un acte clair, une manière de faire revivre la révolution à laquelle j’ai cru », lit-on encore dans le message.

Et de conclure : « La rue demeure l’une des voies légitimes pour affronter un nouveau despotisme, et la liberté ne se reconquiert pas en attendant. On ne peut pas résister à la tyrannie par l’ambiguïté. La clarté n’est pas un facteur de division : elle est la condition de toute unité sincère ».

