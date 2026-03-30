‘‘Le 13e Round » | La vie comme un combat de boxe

Mohamed Ali Nahdi frappe fort avec ‘‘Le 13e Round’’. Ici, la boxe n’est pas un sport : c’est un miroir des combats silencieux que chacun peut mener. Un drame intime, universel et profondément humain. Il raconte le courage dans les moments les plus sombres.

Djamal Guettala

Acteur et réalisateur tunisien, présent dans plus de 30 films et séries, Nahdi transforme une scène banale en cinéma puissant. Dans un hôpital, une mère attend des heures avec son enfant malade dans les bras. Ce moment devient le point de départ d’une histoire universelle.

Le film suit Kamel et Samia. Leur fils est gravement malade. La peur, l’incertitude, la fatigue et les limites du système de santé pèsent sur eux. Chaque geste compte. Chaque décision est cruciale. Pour Kamel, ancien boxeur, le combat ne se déroule plus sur un ring : il se joue dans l’intimité, face à l’invisible adversaire qu’est la maladie.

Nahdi capte la vie dans ses détails : une main qui rassure, un regard inquiet, un souffle retenu. Il montre la résilience d’une famille prête à tout pour protéger l’enfant. Le spectateur ressent l’urgence, la tension et l’émotion à chaque scène.

Si l’histoire se situe en Tunisie, elle parle à tous. ‘‘Le 13e Round’’ explore l’amour parental, la fragilité de la vie et la dignité humaine face à l’adversité. C’est un récit universel sur le courage dans les moments les plus sombres.

«Mohamed Ali Nahdi nous met K.-O.»

La presse a été unanime. «Un chef-d’œuvre» (CultureTunisie), «Un drame déchirant» (DMovies), «Touché le cœur du Festival du Caire» (Tariq Albahhar, Albilad Press). Mosaïque FM conclut : «Mohamed Ali Nahdi nous met K.-O.».

Les critiques soulignent la justesse et l’intensité d’un film où l’émotion prime sur le spectaculaire.

‘‘Le 13e Round’’ s’inscrit aussi dans un engagement concret. Réalisé en partenariat avec l’Association tunisienne des malades du cancer (AMC), il sensibilise à la maladie infantile et met en lumière l’accompagnement des enfants malades. Le cinéma devient ici un outil de conscience et de solidarité.

Le film, dont la sortie est prévue le 29 avril 2026, s’annonce comme un choc émotionnel. Il rappelle que certains combats ne se livrent pas dans un ring. Ils se jouent dans le silence des salles d’attente, avec pour seule arme l’amour et la détermination. Nahdi signe un drame intime, universel et profondément humain.