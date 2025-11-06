Tunis | Dr Yosr Hamdi élue vice-présidente de l’AORTIC pour la région Afrique du Nord

Le Congrès africain sur le cancer, AORTIC 2025, s’est tenu à Hammamet du 2 au 5 novembre 2025, réunissant des experts, chercheurs et cliniciens du monde entier autour des avancées scientifiques et médicales dans la lutte contre le cancer en Afrique.

L’événement, organisé avec la participation de plusieurs institutions tunisiennes, dont l’Institut Pasteur de Tunis, a permis une forte représentation nationale avec plus de 200 chercheurs et cliniciens tunisiens impliqués.

À l’issue du congrès, Dr Yosr Hamdi, chercheuse à l’Institut Pasteur de Tunis, a été élue Vice-Présidente de l’AORTIC pour la région Afrique du Nord.

Cette manifestation a bénéficié du soutien du Ministère de la Santé, illustrant l’engagement de la Tunisie dans le développement de la recherche biomédicale et de la coopération scientifique africaine.

