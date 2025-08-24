En plus des maladies cardiovasculaires et du cancer, la cigarette augmente le risque d’attraper un diabète de type 2. C’est ce qu’explique Dr Faouzi Addad, professeur de cardiologie, dans le poste Facebook qu’il a publié ce dimanche 24 août 2024 et que nous reproduisons ci-dessous.

La cigarette est diabétogène. En effet, fumer augmente de 30 à 40 % le risque de développer un diabète de type 2. Les méta-analyses sont claires : au-delà du risque bien connu de maladies cardiovasculaires et de cancer, voici un argument supplémentaire de poids pour inciter les fumeurs à arrêter.

Ce risque est dose-dépendant : plus le nombre de cigarettes fumées est élevé, plus le risque de diabète augmente. La nicotine favorise d’une part l’insulinorésistance et altère également la sécrétion d’insuline par le pancréas. Par son effet inflammatoire, le tabac devient aussi un puissant catalyseur des complications cardiovasculaires chez le patient diabétique.

Bonne nouvelle : arrêter de fumer diminue ce risque de près de 40 %.

Notre rôle dans la lutte contre le tabagisme est aujourd’hui plus que crucial, dans un pays où l’on assiste à une véritable explosion du diabète, tout en étant le premier pays d’Afrique en matière de tabagisme.

Le lien de cause à effet est désormais évident. Alors… à quand votre dernière cigarette ?