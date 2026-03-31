Sarra Alyani représente l’ingénierie tunisienne en Belgique

Sarra Alyani, chercheuse tunisienne en data intelligence et étudiante ingénieure, a participé au festival [In]Visible, qui s’est tenu du 25 au 27 mars 2026 à La Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles. Elle prend part au projet «Archives Vivantes» au sein du collectif XR4Heritage. Son travail porte sur la conception de l’IA de l’avatar de Lucia de Brouckère, soutenu par Culture Moves Europe et Wallonie-Bruxelles International.

Alors que la Belgique célèbre la Semaine des Sciences, une collaboration internationale unique a attiré l’attention des médias, notamment de la RTBF. Au centre de cette effervescence technologique : Sarra Alyani, une jeune étudiante ingénieure tunisienne dont l’expertise en intelligence des données a permis une prouesse numérique au sein du festival.

Redonner vie à l’histoire par la Data Intelligence

Invitée par l’ASBL Les Trois Plumes / XR4Heritage, Sarra Alyani a intégré une équipe de recherche multidisciplinaire (comprenant des experts de la KU Leuven et de la Haute École Lucia de Brouckère) pour relever un défi de taille : concevoir l’intelligence artificielle de l’avatar de Lucia de Brouckère (1904-1982).

Grâce à son travail sur la structuration et l’analyse des données, l’avatar devient un pont interactif entre le passé et le futur, permettant au public de redécouvrir le patrimoine scientifique de manière immersive.

Ce projet, intitulé «Archives vivantes», ne se limite pas à la prouesse technique. Il symbolise une coopération réussie entre la Tunisie et l’Union Européenne.

Soutenue par le programme Culture Moves Europe, Sarra Alyani incarne cette nouvelle génération d’ingénieurs qui mettent l’IA au service de la culture et de la transmission du savoir.

«Participer à cette résidence de recherche à Bruxelles est une reconnaissance de mes compétences fortes en IA et Data Science. C’est une fierté de représenter l’ingénierie tunisienne sur une scène internationale aussi prestigieuse», confie Sarra Alyani.

Le succès de cette initiative repose sur un réseau de partenaires solides tels que Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Brussels International, tous unis pour promouvoir l’innovation numérique et la diversité des talents.