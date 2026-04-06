La mission économique tunisienne à Madagascar et le Forum économique tuniso-malgache, organisés par le Tunisia Africa Business Council (TABC), en partenariat avec la Chambre de commerce Tunisie Madagascar (CCTM) et l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), du 31 mars au 4 avril 2026, à Antananarivo, marque un véritable tournant dans les relations économiques entre les deux pays.

Cet événement, qui a vu la participation de plus de 200 opérateurs économiques malgaches, confirme une volonté commune d’accélérer les échanges, de stimuler les investissements et de développer des partenariats concrets.

Au cours de cette mission, la délégation tunisienne a rencontré plusieurs membres du gouvernement malgache et, notamment Haingotiana Michela Andriamadison, ministre du Commerce et de la Consommation, et Ny Riana Nampoina Raharimanjato, ministre de l’Industrialisation et du Développement du secteur privé. Les discussions ont porté sur les moyens d’augmenter le volume des échanges entre les deux pays, qui reste encore limité, s’établissant autour de 15 millions de dollars par an.

Cette première mission ouvre des perspectives prometteuses pour dynamiser ces échanges, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie et des services.

Un hommage particulier a été adressé à Habib Ben Romdhane, président de la CCTM, ainsi qu’à toute son équipe, pour la qualité de l’organisation et leur engagement déterminant dans la réussite de cette mission.

La mission a permis d’ouvrir de nouveaux horizons, de connecter directement les opérateurs économiques tunisiens et malgaches ; de créer de nouvelles opportunités d’investissement et de co-développement ; de poser les bases de partenariats structurants et durables ; d’identifier des projets prioritaires et des secteurs à fort potentiel.

Plusieurs projets structurants ont été identifiés dans des domaines clés tels que les infrastructures, l’énergie, l’eau et l’assainissement, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et la formation. Ces projets feront l’objet d’un suivi dans les prochaines étapes.

Ce fut une première, certes, mais certainement pas la dernière. Car une importante délégation malgache conduite par CCTM et EDBM sera présente à la conférence internationale Fita2026, les 28 et 29 avril, à Tunis, pour continuer la connexion des opérateurs économiques et le développement des échanges entre les deux pays.

Grâce aux avantages tarifaires du Comesa, qui améliorent la rentabilité des exportations, les discussions pourraient aboutir à la signature prochaine de protocoles d’accord, la création de coentreprises et des financements croisés.

Pour les investisseurs internationaux, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles chaînes d’approvisionnement, à des contrats EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) et à des opérations de financement du commerce liées à des opérateurs tunisiens expérimentés et au portefeuille de projets malgaches.

Les avantages tarifaires du Comesa permettent de réduire, voire de supprimer, les droits de douane sur les marchandises éligibles, sous réserve du respect des règles d’origine. Cela peut diminuer les coûts d’importation des intrants en provenance de Tunisie et à destination de Madagascar, améliorant ainsi les marges des stratégies de transformation et de réexportation.

I. B.