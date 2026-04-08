Théâtre national | 21 talents explorent les arts du cirque

Le Théâtre national tunisien accueille la deuxième session de formation intensive dédiée aux arts du cirque, un projet ambitieux qui continue de prendre de l’ampleur au sein de l’École pratique des métiers du Théâtre.

Soutenue par l’Institut français de Tunisie (IFT) et le programme FEF, cette initiative vise à structurer et à pérenniser l’enseignement des arts circassiens en Tunisie.

Pour cette session qui a débuté lundi et qui se poursuivra jusqu’au 10 avril 2026, la formation a pour objectif d’offrir aux jeunes talents les outils nécessaires pour intégrer le marché du spectacle vivant, de créer des ponts entre la performance physique et le jeu théâtral et de renforcer les techniques pour une maîtrise des disciplines fondamentales du cirque.

Le Théâtre national précise que 21 stagiaires ont pris part à cette 2e session qui est encadrée par une équipe de formateurs spécialisés.

Y. N.