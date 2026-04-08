Météo | Des températures douces annoncées pour cette nuit

​La nuit s’annonce calme avec des températures douces sur l’ensemble du pays, selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

​Pour cette nuit, le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions et le vent, soufflant du secteur sud, restera faible à modéré, assurant une atmosphère paisible, indique l’INM, en ajoutant qu’en mer, les conditions seront favorables aux activités maritimes.

​Les températures attendues cette nuit varieront entre 10 et 15°C dans les zones ouest du nord et du centre et entre 16 et 21°C dans le reste du pays.

Y. N.