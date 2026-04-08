Météo | Des températures douces annoncées pour cette nuit

La nuit s’annonce calme avec des températures douces sur l’ensemble du pays, selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).
Pour cette nuit, le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions et le vent, soufflant du secteur sud, restera faible à modéré, assurant une atmosphère paisible, indique l’INM, en ajoutant qu’en mer, les conditions seront favorables aux activités maritimes.
Les températures attendues cette nuit varieront entre 10 et 15°C dans les zones ouest du nord et du centre et entre 16 et 21°C dans le reste du pays.
Y. N.
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