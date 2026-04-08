Tozeur | Gulf Care Company obtient un permis d’exploration de sel

Dans le cadre de la stratégie de développement des ressources minérales de la Tunisie, un arrêté de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie en date du 5 avril 2026, a octroyé un permis d’exploration de sel à Gulf Care Company à Tozeur.

Selon le Journal officiel, la filiale tunisienne de Gulf Care Company s’est vu attribuer un permis d’exploration minière de catégorie 4 (sels naturels solides ou dissous) pour une durée de trois ans, couvrant la zone de Chott El Gharsa, dans le gouvernorat de Tozeur.

Conformément au Code minier de 2003, ce permis autorise des études géologiques visant à identifier les gisements naturels de sel et de saumure en vue d’un potentiel développement industriel.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de développement des ressources minérales et d’attraction des investissements.