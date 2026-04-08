​Monastir | Le chien retenu au dépôt municipal confié à l’association Rahma

Le parquet a tranché, ce mercredi 8 avril 2026, sur le sort du chien retenu au dépôt municipal de Monastir, dont l’histoire a été révélée au cours d’une visite du chef de l’État.

L’affaire du « chien du dépôt municipal » connaît enfin un dénouement heureux annonce l’association Rahma pour la protection des animaux à Sousse, en précisant avoir reçu l’autorisation officielle du Parquet près le Tribunal de première instance de Monastir pour prendre en charge l’animal qui était retenu au sein de la fourrière municipale.

​L’affaire a pris une tournure médiatique inattendue il y a deux jours. En marge de la commémoration du 26ème anniversaire du décès de l’ancien président Habib Bourguiba, le président de la République, avait effectué une visite d’inspection inopinée au dépôt municipal de Monastir, où la présence inexplicable du chien a été découverte.

Suite à quoi, l’Association s’est immédiatement mobilisée à l’aide de Me Mahmoud Boubaker pour offrir un refuge décent à l’animal et le Parquet a donné son accord pour le transfert.

L’association a par ailleurs remercié le Parquet pour cette décision ainsi que l’avocat qui est engagé pour la cause animale.

Y. N.