La Goulette | Cérémonie de livraison des nouveaux remorqueurs à l’OMMP

Cofinancé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 41 millions d’euros, le programme de renouvellement des remorqueurs a été signé en 2021 lors du Haut Comité de coopération franco-tunisien avec le Ministère du Transport et incarne la profondeur d’un partenariat franco-tunisien pour des ports verts en méditerranée.

Ces six nouveaux remorqueurs livrés par l’Agence française de développement répondent aux normes internationales en matière de sécurité maritime et de performance environnementale.

De plus, en collaboration avec l’Office des marine marchandes et des ports (OMMP), ce programme s’inscrit plus largement dans une démarche de modernisation durable des ports tunisiens, qui comprend également des actions portant sur la connexion électrique des navires à quai, l’efficacité énergétique et la solarisation des infrastructures portuaires.

La cérémonie de réception du sixième et dernier remorqueur s’est déroulée à La Goulette en présence du Directeur du port de la Goulette du Directeur Général du transport Maritime du Ministère des Transports, de la PDG de l’OMMP, et l’Ambassadrice Anne Guéguen.

Communiqué