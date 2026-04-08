Gafsa | Un homme grièvement brûlé lors d’une tentative de vol de câbles en cuivre

Un individu a été électrocuté alors qu’il tentait, selon les premiers éléments de l’enquête, de dérober des fils de cuivre dans un complexe électrique à Gafsa.

Selon les informations communiquées par une source sécuritaire, citée par IFM ce mercredi 8 avril 2026, les unités de la Garde nationale sont intervenues hier soir et ont découvert un jeune homme, âgé d’une trentaine d’années, présentant des brûlures à proximité d’un transformateur électrique.

Les équipes de la protection civile ont été dépêchées sur les lieux et le blessé a été transféré à l’hôpital universitaire de Gafsa, où son état de santé est jugé critique par le corps médical, compte tenu de la sévérité des brûlures subies.

D’après les données préliminaires recueillies auprès de la même source, l’incident a été provoqué par une tentative de vol de câbles en cuivre à l’intérieur du complexe électrique.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Y. N.