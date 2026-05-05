Zied El-Heni met fin à sa grève de la faim, annonce son épouse

Le journaliste Zied El-Heni a décidé de mettre fin à sa grève de la faim, a annoncé son épouse Thouraya Zouari El-Heni à l’issue d’une visite qu’elle lui a rendue à la prison, ce mardi 5 mai 2026.

Via un statut Facebook, l’épouse du journaliste a tenu à transmettre un message de résilience et d’espoir en affirmant que, malgré l’épreuve de l’incarcération, Zied El-Heni reste fidèle à lui-même : debout et combatif.

La nouvelle principale est l’annonce de la fin de sa grève de la faim. Elle explique que ce geste était avant tout « une action symbolique visant à dénoncer son arrestation arbitraire », lit-on dans le post de Mme El-Heni, qui précise que son époux a par ailleurs exprimé son souhait de créer une station de radio au sein de la prison pour que les détenus puissent s’exprimer.

Et d’ajouter : « Fort et souriant, fidèle à son habitude, il a tenu à saluer chaleureusement toutes les personnes qui se sont mobilisées pour lui ».

Y. N.