Moëz Majed | «La mémoire cimente notre être»

Lors de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, qui s’est achevée le weekend dernier, la jeune maison d’édition Hkeyet a organisé une présentation-dédicace avec le poète Moëz Majed, auteur d’un premier roman intitulé ‘‘Lorand Gaspar vient de mourir’’, où il est essentiellement question de poésie.

Amel Bouslama

En lisant ce captivant ouvrage, on constate qu’il n’est pas un roman comme on en connaît, ni un essai, ni un recueil de poèmes. En vérité, il s’agit d’un récit construit comme un roman à partir de fragments de vie où la part de l’essai est dosée avec celle accordée à la poésie. Des stations de la vie de Moëz Majed qui est lui-même poète, alternent avec celles du poète et chirurgien Lorand Gaspar. Il y associe une réflexion sur son expérience personnelle de la traduction de la poésie et sur la poésie telle qu’il la pratique lui-même.

Jalonné par quelques vers de Lorand Gaspar, le récit traite du parcours de ce Français d’origine hongroise ayant vécu à Bethléem puis à Sidi Bou Saïd et enfin à Paris. Ce n’est pas une étude sur la poésie minérale de ce poète qui est présentée, mais ce qu’il avait été sur le plan humain.

Le livre est construit en tenant compte des trois axes de la mémoire, du lieu et du temps. Trois notions sur lesquelles Moëz Majed affirme avoir fondé son propre langage poétique. Ce que le temps, la mémoire et le lieu gardent comme traces sur les êtres humains est capté par une plume sensible à l’âme et à l’expression humaines ; d’où cette évocation admirative, presque obsessionnelle du personnage de Lorand Gaspar. Ce dernier était un être discret, silencieux et mystérieux, avait captivé Majed dès sa jeunesse sans que celui-ci ne puisse l’aborder. C’est par l’écriture et le fait d’avoir passé trois ans à faire des interviews et à collecter des informations sur sa trajectoire que la biographie de Lorand Gaspar s’est construite comme quête de soi en l’autre.

Moëz Majed dépeint un univers peuplé de figures culturelles, où des liens vivants sont révélés par le «hasard objectif» des destinées humaines.

En plus de la figure de son père, le célèbre poète tunisien Jaafar Majed, le récit est peuplé par l’évocation de diverses personnalités littéraires et artistiques : Ali Louati, Saint-John Perse, Rainer Maria Rilke, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Richard Dindo, des amis poètes turcs, espagnols, français, coréens… Comme dans un roman, le texte est nourri de scènes fictives, d’évènements réels et même d’intrigues.

‘‘Lorand Gaspar vient de mourir’’ est agréable à lire en raison d’une écriture aérée, d’un style fluide et proche du lecteur. On réalise au fil des cent soixante-dix pages qu’on est en compagnie d’un poète qui se raconte tout en cheminant sur les traces d’autres poètes, en somme «une quête de soi en l’autre et de l’autre en soi», comme le dit si bien Moëz Majed lors de la rencontre de la Foire du Livre.