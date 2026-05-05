Drame à Béja | Trois morts dans un accident de la route

Un grave accident de la route est survenu ce mardi 5 mai 2026 au niveau de la délégation de Testour, dans le gouvernorat de Béja, coûtant la vie à trois personnes.

L’accident s’est produit dans la localité de Oued Zarga et, selon les premières informations, la collision, particulièrement violente, a impliqué un poids lourd et une camionnette.

Le choc a été fatal : les trois victimes sont décédées sur le coup, a affirmé le délégué de Testour dans une première déclaration aux médias.

Y. N.