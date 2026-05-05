Météo | Pluies et vents pour cettte nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des passages pluvieux dans le nord-ouest et phénomènes de sable dans le sud, pour cette nuit.

​Le ciel sera marqué par des nuages parfois denses sur les régions du nord, où des pluies éparses sont attendues, particulièrement sur l’extrême nord-ouest. Pour le reste des régions, le temps sera partiellement voilé, ajoute l’INM.

​La vigilance reste de mise concernant les vents qui souffleront fort près des côtes et sur le Sud du pays, où des tourbillons de sable locaux sont prévus, pouvant réduire la visibilité.

​Quant aux températures nocturnes elles vont varier entre 20°C et 25°C au nord et au centre, avec des pointes pouvant atteindre 27°C à l’extrême sud.

Y. N.