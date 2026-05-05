Suspension de l’organisation Avocats sans frontières en Tunisie

Visée par une mesure de suspension de ses activités, l’ONG Avocats sans frontières en Tunisie (ASF) dénonce une atteinte grave à la liberté d’association et annonce son intention d’épuiser tous les recours juridiques pour faire annuler cette décision qu’elle juge infondée.

Ci-dessous le communiqué publié ce mardi 5 mai 2026 par ASF :

L’organisation Avocats Sans Frontières informe l’opinion publique nationale, régionale et internationale qu’elle a reçu une décision gouvernementale ordonnant la suspension de ses activités. Tout en exprimant sa profonde condamnation de cette décision, l’organisation la considère comme une atteinte injustifiée à la liberté d’action de la société civile et comme un ciblage clair des espaces indépendants qui œuvrent au service de l’intérêt public et à la promotion des valeurs de solidarité, de justice et d’État de droit.

Elle affirme en outre que cette décision ne s’inscrit pas dans un cadre juridique transparent ni dans un processus participatif, mais reflète plutôt une dynamique de restriction des initiatives citoyennes et d’affaiblissement de leur rôle essentiel au sein de la société.

L’organisation réitère également son plein droit à assurer sa défense et à engager toutes les voies légales et judiciaires disponibles devant les autorités compétentes afin de contester cette décision.