Drame à Oued Ellil : Ahmed un bébé de 7 mois, retrouvé mort dans la bouche d’égout de la maison de ses parents !

Le quartier de Chebbaou, à Oued Ellil (Manouba), a été secoué par un drame ce soir, samedi 21 décembre 2019 : Ahmed un bébé de 7 mois, a été retrouvé mort dans la bouche d’égout de la maison parentale. Les parents avaient lancé un avis de recherche cet après-midi, indiquant qu’il a probablement été enlevé. Ils sont entendus par la police pour suspicion de meurtre.

C’est ce qu’a indiqué Mehrez l’oncle du défunt bébé, en précisant que suite à l’alerte donnée par les parents, la police s’est déplacée chez eux et une fouille a permis de retrouver le corps du bébé.

Le procureur de la république s’est également déplacé au domicile de son frère de 37 ans, et a ordonné une autopsie pour révéler les circonstances exactes du décès : «Les doutes se tournent vers les parents qui sont suspectés d’avoir tué Ahmed», a-t-il ajouté, encore sous le choc.

Mehrez précise aussi que son frère et sa belle-sœur vivent dans des conditions difficiles et qu’ils sont parents de 4 autres enfants, le plus âgé est en première année primaire (6 ans).

La police entend ce soir les parents suspectés du meurtre de leur plus jeune enfant, mais ces derniers nient les faits, ajoute-il.

Y. N.