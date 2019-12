Afek Tounes : «L’annonce de Jemli d’un gouvernement de compétences indépendantes vise à cacher des alliances non déclarées»

Pour le parti Afek Tounes, la décision du chef du gouvernement désigné par Ennahda, Habib Jemli de former un gouvernement de «compétences indépendantes de tous les partis politique», est «une tentative de manipuler l’opinion publique».

Dans un communiqué publié ce soir, lundi 26 décembre 2019, Afek Tounes a indiqué que cette annonce de Habib Jemli, lors de la conférence de presse, tenue plus tôt cette après-midi, vise à «cacher des alliances non déclarées et donc à ne pas en assumer les conséquences»

«La responsabilité politique, impose que les vainqueurs des élections (Ennahdha, Ndlr) annoncent leurs alliances et leurs programmes ou reconnaissent leur incapacité à former un gouvernement», ajoute le communiqué en rappelant qu’en cas d’échec, la constitution renvoie cette responsabilité au président de la république, qui devra mener des consultations avec les différents partis et les blocs parlementaires, afin de choisir la personne la plus à même de former un gouvernement.

Afek Tounes, qui est représenté à l’Assemblée avec 2 sièges, a également rappelé qu’il n’est pas concerné par une participation avec un gouvernement Ennahdha, mais qu’il cherche à s’assurer du respect de la constitution et des résultats des élections.

Y. N.