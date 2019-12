Energies solaires : La Steg achètera son électricité entre 71,783 et 97,920 dinars le MW/h

Une dizaine de développeurs d’énergies renouvelables viennent d’obtenir le feu vert pour la construction de centrales photovoltaïques en Tunisie. Selon les termes des accords conclus, pendant 20 ans, l’électricité produite sera vendue à la Steg à des prix variant entre 71,783 et 97,920 dinars/MWh.

Selon des données obtenues par le site PV Magazine, c’est le développeur norvégien Scatec Solar qui a remporté le plus gros de l’appel d’offres lancé, l’été dernier, par l’Etat tunisien, avec trois projets d’une capacité totale de 300 MW: un premier de 200 MW, à Tataouine, et deux autres d’une capacité de production de 50 MW chacun, dans les gouvernorats de Tozeur et Sidi Bouzid.



Selon les termes de l’accord signé avec l’Etat tunisien, Scatec Solar facturera à la Steg l’électricité de sa centrale solaire de Tataouine à 71,783 dinars/MW. Pour les parcs PV de Tozeur et Sidi Bouzid, la Steg paiera 79,379 dinars/MWh.

D’après la même source, le consortium franco-marocain Engie/Nareva, qui a obtenu le permis de construction d’un parc solaire d’une capacité de 100 MW, dans le gouvernorat de Gafsa, offrira à la Steg le tarif de 79,950 dinars/MWh.

Un autre consortium, associant le Chinois TBEA et l’Emirati AMEA qui construiront leur centrale PV dans le gouvernorat de Kairouan, facturera à la société nationale le MWh à 97,920 dinars.

Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines ne souhaite pas, pour l’instant, fournir plus amples détails techniques ou financiers sur ces projets.

Pour rappel, les autorités tunisiennes avaient initialement présélectionné 16 soumissionnaires, y compris notamment les Français Total et EDF, l’Emirati Masdar, le Japonais Mitsui, le Canadien Solar, les Espagnols Acciona et Fotowatio et le Saoudien ACWA Power.

M. Ch.