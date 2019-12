L’Inlucc rappelle aux dirigeants des organisations sportives leur obligation de déclarer leurs biens et intérêts

Maison des fédérations sportives.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, jeudi 26 décembre 2019, l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) demande au ministère de la Jeunesse et des Sports, aux fédérations et aux clubs sportifs, la liste des dirigeants soumis à l’obligation de déclaration des biens et des intérêts.

Seules 3 fédérations sportives ont répondu à cette demande, à savoir celles du handball, du volleyball et de la plongée sous-marine.

Par ailleurs, 45 fédérations sportives tardent encore à répondre et sur 1.363 clubs sportifs, l’Inlucc n’a qu’une liste de 111 noms de présidents, de même que celle de 47 noms de présidents de fédérations sportives et 7 noms de présidents de ligues sportives.

Seuls 20 présidents de clubs sportifs ont déclaré leurs biens et leurs intérêts ainsi que 36 présidents de fédérations sportives.

Aussi, l’Inlucc rappelle-t-elle aux dirigeants de fédérations et de clubs sportifs leur devoir de respect de la loi, les invitant à déclarer leurs biens et intérêts, et à lui remettre la liste de tous leurs noms des personnes soumises à cette obligation légale.

A. M.