Monastir : Fouilles archéologiques autour de «Ksar Essayda » pour retrouver la mosquée Aghlabide

Les fouilles archéologiques autour de «Ksar Essayda» à Monastir, se poursuivent sous la direction d’une équipe de l’Institut National du Patrimoine (INP), afin de retrouver les traces de la mosquée Aghlabide.

L’archéologue et chercheur Fathi Bahr, qui dirige cette équipe, a précisé dans une déclaration hier, vendredi 27 décembre 2019, à l’agence Tap, que les fouilles, qui ont commencé en début de cette semaine, sont actuellement concentrées sur l’angle extérieur de la forteresse militaire aux tours octogonales, pour retrouver les traces de la mosquée Aghlabide.

Fathi Bahri a ajouté que les objets de poterie qui y ont été retrouvés, remontent aux dynasties Fatimide et Ziride, à l’exception de deux fragments de poterie Aghlabides, en précisant avoir aussi relevé la présence d’un fragment de céramique en lustre métallique, datant de la Dynastie Fatimide.

«C’est objet de luxe, qui était largement répandu en cette période de règne des Fatimides et qu’on trouve sur la façade de la mosquée de « Okba Ibn Nafaa » à Kairouan», a-t-il commenté.

Les fouilles ont également permis aux chercheurs de l’INP, de relever les traces d’un bâtiment de la même époque, ainsi qu’un puits et un réservoir d’eau de la même époque, ce qui confirme la possible présence d’autres constructions Aghlabides et fatimides proches du lieu de la mosquée.

Notons que l’Association de sauvegarde de la ville de Monastir a organisé un événement, samedi dernier, sur les découvertes récemment effectuées à Monastir, comprenant des éléments datant de plusieurs époques qui révèlent de nouvelles données autour de l’histoire de la ville.

Y. N.