WWF North Africa organise un forum à Gabès sur «L’Economie Bleue»

Partagez 0 Partages

Le Forum mondial de la nature (WWF) pour l’Afrique du Nord organise un forum sur «L’Economie Bleue» du 10 au 12 janvier 2020 à Gabès, sur le littoral sud-est de la Tunisie, à l’intention d’associations, groupements de développement de pêche et agricole, sociétés, instituts, universités, écoles primaires, etc.

Le forum a pour but de valoriser les initiatives existantes, développer des partenariats, encourager le développement responsable surtout pour le secteur de la pêche, ainsi que joindre les efforts nationaux et internationaux pour la conservation des ressources naturelles marines et côtières.

Dans ce cadre, le WWF North Africa, qui a une antenne à Tunis, invite les organisations de la société civile en Tunisie à participer par le biais d’un formulaire à remplir, afin de présenter leurs produits et les résultats réalisés.

Notons que le WWF est une organisation non gouvernementale internationale, la 1ère au monde dans la protection de la nature et de l’environnement. Elle compte plus de 5 millions de donateurs et dispose d’un réseau opérationnel dans 100 pays dont la Tunisie, avec 1.200 programmes de protection de la nature proposés.

A. M.