Chaouachi : «Saïed doit se préparer à choisir une personnalité pour former le prochain gouvernement»

Le député Attayar, Ghazi Chaouachi a estimé que le président de la république, Kaïs Saïed, doit se préparer dès maintenant, à choisir une personnalité pour former le prochain gouvernement.

C’est ainsi qu’a réagi, Ghazi Chaouachi, à l’annonce aujourd’hui, jeudi 2 janvier 2020, de la composition du gouvernement Habib Jemli.

En publiant, ce soir, ce statut, sur son compte Facebook, le député Attayar a insinué que le gouvernement Jemli n’obtiendra pas la confiance du parlement.

Habib Jemli, qui avait déjà prolongé une fois, le délai pour composer son gouvernement, doit obtenir la confiance des députés.

En cas d’échec, c’est au chef de l’Etat que reviendra la charge de choisir une autre personnalité et la charger de composer un gouvernement, dans un délai d’un mois.

Ce gouvernement, dont la composition a été annoncée aujourd’hui, est présenté comme gouvernement de compétences indépendantes. Or, plusieurs ministres sont proches, sinon liés aux partis Ennahdha et Qalb Tounes.

On sait que le bloc démocrate (41 sièges : Attayar, Haraket Al-Chaab et des indépendants) Al-Karama (21), le Parti destourine libre (17), Tahya Tounes (14) , et Machrou Tounes (4), ont annoncé qu’ils ne voteront pas la confiance au gouvernement Jemli, qui aura besoin de 109 voix pour passer.

Y. N.