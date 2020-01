Composition du gouvernement : Rencontre entre Nabil Karoui et Habib Jemli

Partagez 0 Partages

Le chef du gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jemli, a rencontré aujourd’hui, lundi 6 janvier 2020, Nabil Karoui, président de Qalb Tounes pour discuter, notamment de la composition du gouvernement, qui devra être soumise au vote de confiance vendredi prochain, 10 janvier 2020.

La rencontre a duré près de 3 heures, précise le site de Nessma TV, la chaîne de Nabil Karoui, en ajoutant que les 2 hommes ont aussi évoqué la conjoncture économique et sociale.

Rappelons que la position de Qalb Tounes n’est officiellement pas claire : il avait critiqué la liste gouvernementale proposée par Habib Jemli, avant que le député Hatem Mliki, président du bloc parlementaire de ce parti affirme, le 3 janvier, que Qalb Tounes n’a pas d’objection majeure contre ce gouvernement, pour lequel il pourrait accorder la confiance.

Hier Nabil Karoui a indiqué que Qalb Tounes ne votera pas pour ce gouvernement qu’il a qualifié exclusivement de nahdhaoui, en appelant Jemli à revoir sa copie…

Officieusement, on sait que Qalb Tounes finira par voter la confiance à ce gouvernement qui compte des personnalités qui lui sont au moins proches, si ce n’est liées, et que ces déclarations contradictoires semblent viser à tromper l’opinion publique (du déjà-vu) et mettre la pression sur le chef du gouvernement désigné afin de placer davantage de compétences amies du parti.

A ce propos, Sami Ben Slama, ancien membre l’Instance supérieure indépendante des élections (Isie), estime que Nabil Karoui donnera l’ordre à ses députés de voter en faveur du gouvernement Jemli, «même sous la contrainte et sans conviction», dit-il, afin d’éviter de retourner en prison.

Car rappelons-le, le président de Qalb Tounes est en liberté provisoire (qui dure) et il est encore poursuivi par la justice pour des affaires de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

Il avait été arrêté le 23 août 2019 puis libéré le 9 octobre, après une demande de libération émise par sa défense, pour qu’il puisse mener, à l’époque, sa campagne électorale pour la présidentielle.

Y. N.