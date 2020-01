L’assemblée adopte un accord tuniso-italien relatif au secteur privé, à l’agriculture et à l’économie sociale et solidaire

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a voté ce matin, jeudi 16 janvier 2020, en faveur du projet de loi portant sur l’approbation d’un protocole d’accord entre la Tunisie et l’Italie relatif au secteur privé, à l’agriculture, et à l’économie sociale et solidaire.

L’accord concerne le programme d’appui au secteur privé et à l’inclusion financière dans les domaines de l’agriculture et de l’économie sociale et solidaire.

L’ARP a également voté, aujourd’hui, en faveur de l’accord de facilitation de prêts entre la Banque centrale de Tunisie (BCT) et la Caisse des dépôts et des consignations italienne, conclu le 18 mars 2019.

A. M.