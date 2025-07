Tennis | Pour Ons Jabeur, la retraite sportive n’est plus loin

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur est clairement sur le retour, puisqu’elle multiplie les contre-performances et n’arrive plus à dépasser des premiers tours des tournois internationaux. Elle fêtera ses 30 ans le 28 août prochain, mais à cause des blessures récurrentes et d’une méforme chronique, sa retraite sportive n’est plus très loin.

Eliminée dès le premier tour du tournoi de Wimbledon, au Royaume-Uni, après avoir abandonné pour blessure au début du deuxième set face à la Bulgare Viktoriya Tomova, elle a connu une nouvelle dégringolade dans le classement mondial.

En effet, la Tunisienne a perdu 12 places, selon le classement WTA, paru ce lundi 14 juillet 2025, et pointe désormais au 71e rang…

Ons Jabeur peut cependant s’enorgueillir d’avoir été la première tenniswomen arabe et africaine à avoir atteint le 2e rang mondial et joué deux finales consécutives à Wimbledon. Et alors que la relève tarde à se dessiner, elle reste pour les Tunisiennes et les Tunisiens un modèle de combattivité, d’abnégation et de dévouement au sport.

I. B.