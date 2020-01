L’Institut Jean Vigo de Perpignan offre une carte blanche à la Cinémathèque Tunisienne

Partagez 0 Partages

L’Institut Jean Vigo (Cinémathèque de Perpignan en France) rend hommage à la Cinémathèque tunisienne et à son directeur Hichem Ben Ammar, invité à présenter du 14 au 16 janvier 2020, une sélection de films traçant l’état du cinéma tunisien.

À l’occasion du «Festival Maghreb, si loin si proche» et dans le cadre de la promotion des échanges culturels entre les deux rives de la Méditerranée, l’Institut Jean Vigo offre une carte blanche au directeur artistique de la Cinémathèque tunisienne, le cinéaste Hichem Ben Ammar, pour présenter une sélection de films issus de la collection de la cinémathèque ainsi que quelques productions récentes : ‘‘La chaine d’or’’ (1956), ‘‘Cafichanta’’ (1998), ‘‘The last of us’’ (2017), ‘‘C’était mieux demain’’ (2012) et ‘‘Noura rêve’’ (2019).

Hichem Ben Ammar.

L’Institut Jean Vigo conserve l’une des collections d’affiches de films les plus importantes en France. Il fait partie de la Fédération Internationale des archives du film (Fiaf) que la Cinémathèque tunisienne a officiellement rejoint en novembre 2019.

L’Institut Jean Vigo a choisi d’entamer son programme de l’année 2020 avec un focus sur la Cinémathèque tunisienne pour rendre hommage à ce jeune processus d’archivage et de conservation du patrimoine cinématographique tunisien, entamé avec l’inauguration de la Cinémathèque en mars 2018.

Fawz Ben Ali