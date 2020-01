Plan d’assassinat déjoué contre Mbarka Brahmi : Le ministère de l’Intérieur confirme et précise

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Khaled Hayouni, a affirmé que les forces sécuritaires ont déjoué un plan d’assassinat visant Mbarka Aouania Brahmi, dirigeante du Courant populaire, ancienne députée (2014-2019) et veuve du martyr Mohamed Brahmi (assassiné le 25 juillet 2013 par des extrémistes religieux).

Dans une déclaration, ce soir, vendredi 17 janvier 2020, à l’agence Tap, Khaled Hayouni a précisé que ce plan a été déjoué suite à la récente arrestation d’un terroriste, par les unités de l’administration générale des services spéciaux de la sûreté nationale.

La dirigeante de gauche a été informée et toutes les mesures ont été prises pour assurer sa sécurité, ajoute la même source.

Rappelons que le Courant populaire avait annoncé, plus tôt ce soir, que la dirigeante de leur parti était visée par un assassinat, tout en saluant les efforts des forces sécuritaires et en appelant les Tunisiens à s’unir et à ne pas retomber dans le cercle de la violence.

