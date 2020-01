Medina de Tunis : Opération de nettoyage autour du mausolée El-Fleri à Tourbet El Bey

Partagez 0 Partages

L’Institut national de patrimoine (INP) a mené, hier, lundi 20 janvier 2020, une opération de nettoyage autour du Mausolée El-Fleri à la rue à Tourbet El Bey de la Médina de Tunis, où des déchets se sont amoncelés. Des inconnus ont aussi brûlé des ordures, abîmant, au passage, l’un de murs du mausolée.

Le ministère des Affaires culturelles a indiqué dans un communiqué que l’opération a été menée en coordination avec la municipalité de Tunis, dans le but de préserver les sites et monuments historiques de la Médina, ainsi que pour «œuvrer à la valorisation du patrimoine culturel et architectural du pays».

Notons que le mausolée El-Fleri est rattaché à celui de Tourbet El Bey, bâtiment construit sous le règne d’Ali II Bey (1759-1782) et où sont enterrés les souverains de la dynastie Husseinite.





Rappelons que jeter ses ordures dans la rue, est un délit passible d’une amende allant de 300 à 1000 dinars et d’une peine allant de 16 jours à 3 mois de prison ferme, depuis l’adoption, par l’Assemblée, le 22 mars 2016, du projet de loi relatif à la préservation de la propreté des espaces publics.

Y. N.