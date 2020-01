Encore un incendie dans l’ancienne oasis de Tozeur

L’ancienne oasis de Tozeur, dans le sud-ouest de la Tunisie, brûle pour la 2e fois en un mois, ce 23 janvier 2020, et voit une partie de ses 350 palmiers partir en fumée.

Cette oasis de Tozeur se trouve au niveau de la route qui mène vers Deguèche.

Le feu a brûlé une bonne partie de ses 350 palmiers et une partie de l’oasis elle-même. Le vent fort, qui soufflait fort, a contribué à propager le feu davantage et près de 2,5 ha d’herbes sèches et de rames de palmiers ont brûlé, selon l’agence Tap.

La Protection civile a fait le maximum d’efforts pour étouffer l’incendie. Espérons que le sinistre n’est pas un acte intentionnel… Une enquête devrait être diligentée.

