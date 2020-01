Installation au rond-point de Sejnane : Quand l’art met en valeur les spécificités de la ville (Photos)

La commune de Sejnane (Bizerte) a inauguré, hier, lundi 21 janvier 2020, la nouvelle installation dans le rond-point de la ville. La sculpture lumineuse fait désormais briller le centre de Sejnane, en valorisant ses spécificités.

Les habitants de cette ville du nord de la Tunisie se réjouissent de cette nouvelle installation et félicitent la municipalité ainsi que l’artiste, dont le nom n’a pas encore été dévoilé.

L’installation met en valeur, la poterie de Sejnane (Bizerte) qui est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, depuis novembre 2018.







L’artiste a également valorisé les activités agricoles de la ville, en sculptant une ruche et des abeilles, ainsi qu’un seau de lait, rappelant les nombreuses unités de production de lait pur et frais et de fromages traditionnels.

Y. N.