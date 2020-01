Kia, leader du marché véhicules particuliers, en 2019, en Tunisie

City Cars Kia a pu immatriculer durant l’année 2019 4.309 unités pour se hisser en tête de classement par marque des véhicules particuliers (VP), avec une part de marché de l’ordre de 12%.

Pour expliquer cette performance commerciale, City Cars Kia évoque sa forte gamme de produits diversifiée, son équipe efficace et un large réseau d’agents agréés dans tout le territoire de la république.

Comparativement à 2018, City Cars affiche une amélioration notable de ses immatriculations VP de 27%, ce qui lui a permis d’accroître son chiffre d’affaires de 40%, dépassant ainsi la barre symbolique de 200 millions de dinars tunisiens (MDT).

Malgré une année particulièrement difficile, cette performance confirme la ténacité de la marque et témoignent aussi de la capacité de réagir promptement des équipes City Cars Kia.

Aujourd’hui, Kia donne l’image d’une marque jeune et puissante dotée d’une offre pertinente en phase avec les attentes du consommateur tunisien.

De la mini-citadine à la SUV en passant par la berline, Kia ne cesse de séduire ses clients par la fiabilité de ses modèles et leur design novateur.

Les équipes de City Cars Kia, ses agents agréés et ses partenaires se consacrent au quotidien avec énergie et professionnalisme pour satisfaire des dizaines de milliers de clients automobilistes répartis sur l’ensemble du territoire tunisien.

La satisfaction client étant au cœur de sa réflexion, l’entreprise démarre l’année 2020 avec plusieurs projets prometteurs. Au-delà du simple commerce des véhicules automobiles, City Cars Kia se doit désormais de reformater ses processus, moderniser ses outils et orienter ses ressources dans une démarche d’amélioration continue de l’expérience client.

Un véritable service de proximité

Kia mise notamment sur l’encadrement et le développement de son réseau d’agents agréés en vue d’assurer un véritable service de proximité et se rapprocher davantage de ses clients. Le réseau Kia compte 17 agents qui constituent les principaux relais de la vente et de l’après-vente.

L’après-vente est également un axe stratégique pour Kia. Autant les produits Kia sont fiables offrant une garantie constructeur de 5 ans, le service après-vente est en mesure d’accompagner le client automobiliste pour un usage optimal de son véhicule.

City Cars Kia se félicite enfin d’être parvenue à gagner la confiance de ses clients et promet de mettre en œuvre tous les moyens pour les satisfaire par ses produits innovants et ses services de professionnels.

Source : communiqué.