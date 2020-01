Tunisie: Des braconniers du Golfe arrêtés à Tatatouine et traduits en justice

Un des Faucons saisis, Ph. de l’Association Tunisia Wildlife Conservation Society (TWCS).

Des braconniers du Golfe, dont 5 Saoudiens, un Qatari ainsi qu’ un Tunisien, arrêtés, mercredi dernier, à Tataouine, par les agents de la Direction générale des forêts (DGF), ont été traduits en justice, aujourd’hui, vendredi 24 janvier 2020.

Les braconniers ont comparu devant le procureur de la république à Tataouine, qui a décidé de les laisser libres, en attendant leurs procès, tout en ordonnant la saisie des 3 faucons sacres, dont ils étaient en possession au moment de leur arrestation, et qu’ils utilisent pour la chasse des outardes Houbara, indique Abdelmajid Dabbar, président de l’Association Tunisie écologie (ATE) et défenseur de la cause animale et du patrimoine naturel.

M. Dabbar a précisé que les braconniers étaient à bord 2 voitures, une appartenant au Tunisien, originaire de Douz, et une autre louée clandestinement à Tataouine.

«Ils ont été arrêtés au Dgaher de Tataouine, endroit appelé El-Mhiri, à 50 km du chef-lieu de la ville,» précise encore Abdelmajid Dabbar, qui félicite grandement la DGF, mais qui craint que la justice soit trop clémente à l’égard des braconniers et qu’ils ne soient pas sévèrement punis.

«Ils ont pourtant été arrêtés en flagrant délit, mais ils ont prétendu être venus, en Tunisie, juste pour entraîner les faucons», ajoute encore le président de l’ATE, tout en assurant, d’autre part, que les faucons, ont été placés, en sécurité, dans un centre dédié.

Y. N.