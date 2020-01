Lutte conte la criminalité : Saïed salue la mobilisation des forces sécuritaires et les appelle à intensifier leurs efforts (Vidéo)

Partagez 6 Partages

Le président de la république, Kaïs Saïed a reçu, cet après midi, mardi 28 janvier 2020, le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, pour discuter des campagnes menées dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les violences et les braquages.

Le chef de l’Etat a pris connaissance des résultats des campagnes de sécurité menées ces derniers jours, dans les différentes régions du pays, pour lutter contre la criminalité, notamment les délits de vols, de violence et de braquages, et a salué la mobilisation de la police, la garde nationale et la protection civile, indique un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a également appelé les forces sécuritaires à intensifier leurs efforts pour faire respecter la loi et protéger les citoyens, afin de faire régner l’ordre.

لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية السيد هشام الفوراتي لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية السيد هشام الفوراتي© Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mardi 28 janvier 2020

De son côté Hichem Fourati, a déclaré à l’issue de cette rencontre, que les services du ministère de l’Intérieur sont engagés dans cette lutte et fournissent beaucoup d’efforts pour faire respecter la loi, et ce, en collaboration avec la justice.

Le ministre de l’Intérieur a ajouté que les forces sécuritaires sont mobilisées contre ces délits, estimant que ceux-ci sont menés contre les citoyens et visent aussi à toucher à l’Etat : «Nous ne laisserons pas faire», dit-il, en ajoutant que les dernières opérations menées par ses troupes ont permis l’arrestation des délinquants les plus dangereux et que les efforts se poursuivent pour assurer la sécurité du peuple et du pays.

«L’institution sécuritaire collabore avec plusieurs instituons pour imposer le respect de la loi, notamment l’institution judiciaire», a ajouté M. Fourati.

Y. N.