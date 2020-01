La Cinémathèque tunisienne accueille le Festival international du court-métrage «Panorama»

La 5e édition du Festival international du court-métrage Panorama se tiendra les 4, 5 et 6 février 2020 à la Cité de la Culture de Tunis. Le cinéma maghrébin sera à l’honneur.

Lancé en 2016 par le jeune réalisateur tunisien Kamel Aouïj (actuellement le directeur du festival), Panorama est une manifestation cinématographique entièrement dédiée au format court qui manque souvent de visibilité, comparé au long-métrage.

Il s’agit d’un festival international compétitif qui donne à voir les dernières productions cinématographiques réalisées par de jeunes cinéastes tunisiens et étrangers. Toutes les projections seront gratuites et se tiendront pour la première fois à la Cinémathèque tunisienne (salle Tahar Cheriaa).

Après avoir reçu plus de 200 candidatures, le comité de sélection a choisi 21 films majoritairement maghrébins, répartis sur différentes catégories (films d’école, films professionnels, documentaires, fictions, animation…)

Le jury de cette édition sera composé de la grande actrice Fatma Ben Saïdane, de la journaliste et réalisatrice Mabrouka Khedhir et du cinéaste et producteur Anis Lassoued.

Le programme détaillé sera dévoilé lors d’une conférence de presse qui se tiendra vendredi prochain à la Cité de la culture.

Fawz Ben Ali