Tunis : «El-Hraymia», la jeune fille qui endormait des hommes avec des somnifères pour leur voler leur argent

La police de Bab Bhar (Tunis) a arrêté hier, mardi 28 janvier 2020, une jeune fille de 23 ans, connue sous le surnom «El-Hraymia», qui a commis une série de vols. Elle endormaient avec des somnifères des clients pour leur voler leur argent…

Une plainte a récemment été déposée par l’une de ses victimes, un homme âgé d’une quarantaine d’années qui s’est fait piéger par la jeune fille, qui lui a volé 20.000 dinars.

Le plaignant dit avoir rencontré la jeune fille sur internet et ils se sont vus chez lui, dans la banlieue nord de Tunis, pour une soirée arrosée.

Après avoir bu quelques verres, l’homme dit s’être endormi, et ne s’est réveillé que le lendemain, pour découvrir que sa mallette, placée dans le salon et contenant 20.000 dinars, avait disparu.

Il a tenté de recontacter la jeune fille mais le compte Facebook qu’elle utilisait a été désactivé, dit-il.

La police a identifié la suspecte et l’a arrêtée, hier, à Tunis et a avoué les faits. L’argent était encore chez elle, et a été saisi lors d’une perquisition à son domicile.

Elle a également avoué avoir piégé d’autres hommes, à qui elle a volé des portables et des sommes moins importantes, selon ses dires.

Y. N.